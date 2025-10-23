Dolar
Ekonomi

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araca el koydu

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araç ele geçirdi.

Seda Tolmaç  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araca el koydu

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan lüks araçların değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

"Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" vizyonuyla ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları doğrultusunda yapılan detaylı incelemeler sonucu toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu. Böylece, 46 milyon liralık kamu zararı engellendi.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

