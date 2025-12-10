Dolar
Gündem

Türkiye'nin "24. İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin Afganistan'daki depremzedelere ulaştırmak üzere hazırladığı 1300 ton insani yardım malzemesini taşıyan, "24. İyilik Treni"nin Afganistan'a ulaştığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 10.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Türkiye'nin "24. İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı Fotoğraf: AFAD

Ankara

AFAD'ın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan ve 27 Kasım'da Ankara'dan yola çıkan 24. İyilik Treni'nin, Afganistan'ın Herat vilayetine vardığı belirtildi.

İyilik Treni, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Tezcan Kadıoğlu, Afgan Kızılayı Derneği Başkanı Şeyh Sahib Delawar ve Herat Valisi Maulana Islam Jar tarafından karşılandı.

Afganistan'da meydana gelen depremin yol açtığı insani krizin yaralarını sarmak için gönderilen İyilik Treni ile 28 bin gıda kolisi, 560 ton gıda, 550 ton un ve 14 bin battaniyeden oluşan toplam 1.300 ton insani yardım malzemesi bölgedeki insanlara ulaştı.

Türkiye tarafından 3 yılda demir yoluyla Afganistan'a gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 11 bin 768 tona ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz Türkiye'nin yardım ve şefkat eli, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Depremden etkilenen dost ve kardeş Afganistan halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Hayır ve iyilik için bir araya gelen, yardıma muhtaç mazlum ve mağdur coğrafyalara devletimizin ve aziz milletimizin merhamet ve şefkat elinin ulaştırılması için gayret gösteren tüm kurum, kuruluşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."

