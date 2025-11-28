Dolar
42.48
Euro
49.24
Altın
4,196.72
ETH/USDT
3,085.00
BTC/USDT
92,740.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen kapsamlı çevre düzenlemesi projesiyle Afganistan'ın Gazni kentinde bulunan Gazneli Sultan Mahmud Türbesi, yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Büşranur Keskinkılıç  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladı

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazni kentindeki Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin tamamlanan çevre düzenlemesi projesi için program yapıldı.

Programa, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur, Yunus Emre Enstitüsü Ülke Direktörü Onur Kale, Gazni Valisi Mevlevi Abdulsamad Jawed, Afganistan Bilgi ve Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Atiqullah Azizi, İl Kültür ve Enformasyon Müdürü Molla Hamidullah Nisar ile Gazni Üniversitesinden akademisyenler katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TİKA tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, türbe çevresinde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yürüyüş yolları yenilenerek çim alanlar oluşturulurken mazı ağaçları ve çeşitli gül türleri dikildi.

Ziyaretçi konforunun artırılması amacıyla aydınlatma direkleri, oturma bankları ve çöp kutuları yerleştirilirken sulama altyapısı güçlendirilerek alana güneş enerjisi sistemi kuruldu. Türbenin korunması için çevresine koruma paravanı yapıldı ve iç bölümdeki halılar yenilendi.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Sultan Mahmud'un yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda bir medeniyetin kurucusu olduğunu vurgulayarak "Bu türbe, Afganistan'ın köklü devlet geleneği ile Türk-İslam medeniyetinin somut bir sembolüdür." dedi.

Ünal da Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek Türkiye'nin TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Kızılay gibi kurumlarıyla Afganistan halkının yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Gazni Valisi Jawed, projenin Türkiye halkının iyi niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Afganistan Bilgi ve Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Azizi de, düzenlemenin iki ülke arasındaki kardeşliği güçlendirdiğinin altını çizerek türbe yakınında Sultan Mahmud'un hayatını anlatacak bir kütüphane ve müze kurulacağını açıkladı.

Program, türbede okunan duayla sona erdi.

TİKA'nın çalışmalarıyla modern, estetik ve ziyarete uygun bir kimliğe kavuşan Gazneli Sultan Mahmud Türbesi, Afganistan'ın kültürel mirasının korunmasına ve iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 9 bin 200 yeni araç, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür
"Futbolda bahis" soruşturmasında tuttur.com'a yönelik ön inceleme raporu hazırlandı
Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te düzenlenen ayine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, köklü tecrübesiyle helal ticaretinin geleceğine yön veren ülkelerden biridir

Benzer haberler

TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladı

TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladı

ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

ABD, İki Ulusal Muhafız'ın vurulduğu saldırı sonrası tüm Afganların göçmenlik işlemlerini durdurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet