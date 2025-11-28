Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te düzenlenen ayine katıldı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılarak hitapta bulundu.
Ankara
Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine geldi.
Papa 14. Leo'yu taşıyan helikopter, inişinden önce İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014'te ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık Aziz Neophytos Bazilikası ören yeri üzerinde 3 tur atarak alanı havadan inceledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu sırada hava, kara ve denizden geniş güvenlik önlemleri alındı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ve yetkililerin eşlik ettiği Papa 14. Leo, batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen ayine katıldı.
Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün değerli bir fırsat olduğunu söyleyen Papa 14. Leo, bunun Hristiyanlık için anlam ve önemine değindi.
Papa 14. Leo, "Günümüzde, şiddet ve çatışmalarla yaralanmış tüm insanlık barış ve uzlaşı için haykırmaktadır." ifadesini kullanarak, dinin, savaş, şiddet ya da herhangi bir türde köktencilik veya fanatizm için kullanılmasının "kesin bir dille" reddedilmesi gerektiğini vurguladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'a anma kararını alması nedeniyle teşekkürlerini sunan Papa 14. Leo, uzlaşma, birlik ve barış mesajı verdi.
Papa 14. Leo'ya, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri hediye edildi
Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katılan Papa 14. Leo'ya üç ayrı sepette Bursa ile özdeşleşmiş ürünler hediye verildi.
Papa 14. Leo'ya hediye edilen zeytin sepetinde, Gemlik ve İznik yöresinden zeytin ve zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Gemlik zeytini, yeşil domat zeytin, yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve yeşil çizik zeytin yer aldı. Kestane sepetinde de dünya çapında meşhur olan AB coğrafi işaretli Bursa kestane şekeri ile Bursa kestanesi bulunurken, coğrafi işaretli Bursa Gürsu deveci armudundan oluşan bir sepet de sunuldu.
Vatikan Devlet Başkanı'na, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı Uludağ'dan aşağıya doğru bir "cennet tasviri" üslubuyla gösteren, Bursa ipeğinden yapılmış Nusret Çolpan çizimi bir minyatür de takdim edildi.
Minyatüre ise hayran kaldığı bildirilen Papa 14. Leo'ya, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve Bursa'yla ilgili bir sunum da yapıldı.
Verilen bilgileri dikkatle dinleyen Papa'nın, Bursa halkına teşekkür ettiği öğrenildi.
İznik'teki programının ardından tekrar İstanbul'a hareket edecek olan Papa 14. Leo, Türkiye'deki programının ardından 30 Kasım Pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.