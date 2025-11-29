ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesini askıya aldı

Dolar
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi askıya aldığını duyurdu.

Irmak Akcan  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Ankara

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize verilmesinin derhal askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur." ifadesini kullandı.

Bakanlığın bu kararı, Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulması ve muhafızlardan birinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, çarşamba günü yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu, bu kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, saldırının şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro saldırının şüphelisi Rahmanullah Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını eklemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

