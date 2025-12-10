Dolar
42.60
Euro
49.64
Altın
4,208.09
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,300.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dolmabahçe Ofisi’nde “Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5. Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere sağlanan kolaylıkta süre uzatımı

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin, kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi, 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

Seda Tolmaç  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere sağlanan kolaylıkta süre uzatımı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tebliğle, sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının, 1 Ocak 2027'ye kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Söz konusu uygulama, daha önce 1 Ocak 2026'ya kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sis etkili oluyor
Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere sağlanan kolaylıkta süre uzatımı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere sağlanan kolaylıkta süre uzatımı

Türkiye'de 45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı

Gümrük teminat işlemlerinin süreçlerini kısaltacak "Teminat Bilgi Sistemi" kullanıma açıldı

Serbest bölgelerden kasımda yapılan ihracat 915,7 milyon dolara yükseldi

Serbest bölgelerden kasımda yapılan ihracat 915,7 milyon dolara yükseldi
Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük kapılarına ilişkin paylaşım

Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük kapılarına ilişkin paylaşım
Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, yüzde 2,2 artışla 22 milyar 718 milyon dolara çıktı

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, yüzde 2,2 artışla 22 milyar 718 milyon dolara çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet