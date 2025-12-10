Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dolmabahçe Ofisi'nde "Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5. Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkisini sürdürüyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, İdris Karaoğul, Günay Nuh, Anıl Aydın  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile sis etkili oluyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.

Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Beyaza bürünen Kars Kalesi ve şehir merkezindeki tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle uçaklar 3 gündür Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapamıyor. Ekipler pistlerde karla mücadele çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de yoğun sis etkili oluyor.

Sarıkamış ilçesinde ise yoğun kar etkili oldu.

Ağaçlar, araçlar karla kaplanırken, kar kalınlığı ilçede 35, kayak merkezinde 60 santimetreye ulaştı.

Karayolları belediye ekipleri kar küreme, tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan'da da kar nedeniyle etraf beyaza büründü, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.


Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

