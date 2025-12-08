Kars'ta şehir merkezi, Ardahan'da ise yüksek kesimler karla kaplandı
Kars'ta şehir merkezinde, Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kars
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kar ve buzlanma nedeniyle Kars-Digor kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Tır sürücüsü Ali Rıza Hidayet, "Gürcistan'dan geldim, yolda kaldım, buzun erimesini bekliyorum." dedi.
Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde 30 santimetreye ulaştı.
Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
İnönü Mahallesi'nde bazı bahçelerdeki ağaçlar yoğun kar nedeniyle kırıldı.
Mahalle sakinlerinden Tarkan Özbey, kar yağışının gece etkili olduğunu belirterek, "Aşırı kar yağışından dolayı ağaçlarda kırılma oldu." dedi.
Bu arada kar yağışına sevinen çocuklar da kızak kaydı, kardan adam yaptı.
Ardahan
Ardahan'ın ise yüksek kesimleri karla kaplandı.
Akşam saatlerinde il merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü.