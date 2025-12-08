Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Gündem

Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

Bilal Kahyaoğlu  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Çam ağaçlarıyla bütünleşen sis, dron ile görüntülendi.

