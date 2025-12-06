Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Üniversite öğrencilerinin ders ödevi "küçük kalplere" dokundu

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, ders ödevleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden sosyal ekonomik destek alan minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Bilal Kahyaoğlu  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Üniversite öğrencilerinin ders ödevi "küçük kalplere" dokundu Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesinden 10 öğrenci, sosyal sorumluluk ders ödevleri kapsamında bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğrenciler "Küçük kalplere dokunuş" adını verdikleri projeyle ilgili Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüştü.

Kurumun sosyal ekonomik destek programından yararlanan 50 çocuk ile üniversite öğrencileri Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Programda üniversite öğrencileri tarafından Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı, çocukların yüzleri boyandı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Öğrenciler, bir günlerini beraber geçirdikleri çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlknur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır sosyal sorumluluk kampanyaları dersi verdiğini söyledi.

Öğrencilerin farklı kurumlarla projeler yürüttüklerini anlatan Kılıç, bir grup öğrencinin Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüştüğünü belirtti.

Çocuklar ve aileleriyle etkileşimi artırmak istediklerini anlatan Kılıç, "Bir buçuk iki aylık bir hazırlanma sürecimiz oldu. Kurum çalışanlarıyla görüşmeleriniz neticesinde böyle bir proje hazırlığı içerisine girdik." dedi.

Projenin öğrencilere ve çocuklara fayda sağlayacağını belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Öğrencilerin sadece akademik performansını önemsemiyoruz. Özellikle bireysel gelişimleri konusunda toplum içinde bir şeyler yapabilmelerini, topluma da dokunabilmelerini çok önemsiyoruz. Çünkü onların gelişimi için önemli olan sadece akademik performans değil. Şehirle üniversite arasındaki iş birliğini ve etkileşimini artırmayı değerli buluyoruz. Öğrencilerimizin üniversite de işledikleri teorik derslerin dışında özellikle buradaki bireylerle, öğrencilerle, çocuklarla etkileşim içerisinde olmalarını değerli buluyoruz. Bu faaliyetlerin uzun vadede öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına ve iş hayatlarına çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Öğrencilerden Arzu Gökçe ise projeyi Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte yaptıklarını kaydetti.

Projeye hayırseverlerin destek verdiğini anlatan Gökçe, "Kamuoyuna sesimizi duyurmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Asıl amacımız bu. Bu organizasyonu yapabiliyorsak, bugün bu kahvaltıyı, ufak hediyeleri verebiliyorsak hayırseverler sayesinde verebiliyoruz. Mutluyuz. İnşallah herkese ulaşırız." dedi.

Projeyi on kişilik bir öğrenci ekibiyle birlikte yaptıklarını ifade eden Gökçe, "İletişim Fakültesi olarak radyo televizyon sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik bölümünden arkadaşlarımızla, sosyal sorumluluk dersinde farklı bölümlerden bir araya geldik. Farklı kişilikler, farklı karakterler birlikte bu yolda çaba sarf ettik ve sonuca ulaştığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Enes Kaçar da çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi yaptığını anlatarak "Çok alanım olmayan bir durum. Ama denedim. Çok büyük mutluluk verici bir şey bu. Yani onlar bizim evlatlarımız. Geleceğin yeni aydın insanları olacaklar inşallah. Sanatçıları çıkacak, doktorları çıkacak, öğretmenleri çıkacak ve bize düşen görev de onları en iyi şekilde yetiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
KDK'den "derece/kademe ilerlemesi 2 ay sonra yapılan kişiye maaş farkı ödenmeli" kararı
Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde

Benzer haberler

Müzik öğretmeni bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor

Müzik öğretmeni bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor

Üniversite öğrencilerinin ders ödevi "küçük kalplere" dokundu

Almanya’da binlerce öğrenci Federal Meclisten geçen "askerlik hizmeti yasa tasarısını" protesto etti

Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
İstanbul'u bırakıp "huzur" için geldiği Kastamonu'da zamanın tanıklığını yapıyor

İstanbul'u bırakıp "huzur" için geldiği Kastamonu'da zamanın tanıklığını yapıyor
Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet