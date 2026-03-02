Dolar
43.95
Euro
51.41
Altın
5,333.86
ETH/USDT
2,031.60
BTC/USDT
68,844.00
BIST 100
13,346.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Sırbistan ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız.
logo
Gündem, Ramazan 2026

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var ve güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir dönem daha ihtiyacımız var." dedi.

Cihan Demirci  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Soylu, İpsala Alışveriş Merkezi Düğün ve Konferans Salonu’nda düzenlenen iftar programında, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın karmaşık ve güvensiz bir süreçten geçtiğini dile getiren Soylu, Avrupa'daki siyasi gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü liderlik tecrübesiyle bu süreci yönetiyor. Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var ve güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir dönem daha ihtiyacımız var. Bizi bir çatışmanın içerisine almak istiyorlar. Çatışmadan korkuyor değiliz ama bizim zamana ihtiyacımız var. Uzun süredir bunu söylüyorum, bizim zamana ihtiyacımız var. Allah razı olsun hem Devlet Bey’in hem Tayyip Bey’in tecrübelerinden yararlanıyoruz."

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, bazı zorlukların yaşandığını ancak ülke güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

Selimiye Camisi’nin restorasyon sonrası ibadete açılmasına da değinen Soylu, "Selimiye'siz ramazan eksikmiş. Selimiye açıldı, Türkiye ve Balkanlar şenlendi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Soylu'yu İçişleri Bakanlığı dönemindeki hizmetlerinden dolayı vefayla andığını ifade etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazanın paylaşma ve birliktelik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise Soylu'nun katılımıyla güzel bir ramazan programında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kerman, Soylu'ya Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan İpsala pirinci ile tablo hediye etti.

Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı tedbir almak zorundayız
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu coğrafyada millet olarak çok güçlü olmamız gerekir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya

Benzer haberler

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu

İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar programı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütünün bütünüyle tasfiyesi Türkiye'de 50 yıllık çatışmalı dönemi geride bırakacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütünün bütünüyle tasfiyesi Türkiye'de 50 yıllık çatışmalı dönemi geride bırakacaktır
TÜRKSOY'un ev sahipliğinde Ankara'da iftar verildi

TÜRKSOY'un ev sahipliğinde Ankara'da iftar verildi
AFAD akredite ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da iftar programında buluştu

AFAD akredite ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da iftar programında buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet