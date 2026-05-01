Bakan Uraloğlu: (Karaman Çevre Yolu 1. Kısım) Modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik Bakan Uraloğlu, "(Karaman Çevre Yolu 1. Kısım) Hizmete sunduğumuz bu kesimde 3 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 viyadük, 2 köprü, 3 alt geçit ve 20 menfez inşa ederek, modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman Çevre Yolu 1. Kısım açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Karaman'ın köklü mirasına yakışır eserleri kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Karaman'da 288 kilometre uzunluğundaki tek platformlu, bir gidiş ve bir geliş şeklindeki yolları yenilediklerini belirten Uraloğlu, kentte çevre yolları, viyadükler, köprüler, üst geçitler, kavşak ve köprülü kavşaklar gibi birçok önemli projeyi tamamladıklarını kaydetti.

Uraloğlu, şu anda Karaman Çevre Yolu 2. etabı, Karaman-Bucakkışla-Ermenek, Ermenek-Mut, Taşkent-Alanya ayrımı ve Sarıveliler yolları ile Sertavul Tüneli gibi 5 önemli karayolu projesinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Karaman'ın Konya, Mersin ve Antalya illeri arasında, doğal ve tarihi güzellikleriyle turizm hareketliliği yaşadığını, trafik yoğunluğunun azaltılması için çevre yolu projesinin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şehirdeki araç sayısının 120 bini aşması ve Konya-Mersin-Antalya arasındaki önemli transit koridorda yer alması nedeniyle ciddi trafik yoğunluğu oluşuyordu. Bu durum hem şehir içi trafiği olumsuz etkiliyor hem de lojistik, tarım ve ticaret faaliyetlerini yavaşlatıyordu. Bu nedenle Karaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve geleceğe taşımak için toplam 21 kilometre uzunluğundaki Karaman Çevre Yolu projemizi iki kısım halinde hayata geçirdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 12 kilometrelik 1. etabı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol olarak tamamladık. Hizmete sunduğumuz bu kesimde 3 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 viyadük, 2 köprü, 3 alt geçit ve 20 menfez inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik. Ayrıca yörenin bitki örtüsüne uygun 5 bin 200 fidan diktik. 70 bin metrekare kavşak ve refüj alanında kuru peyzaj çalışması yaparak su tasarrufu sağlayan, estetik ve sürdürülebilir bir çevre düzeni oluşturduk."

Karaman Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, üretim ve ticaret alanlarına erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirdiklerine dikkat çeken Uraloğlu, çevre yolu ile yıllık 340 milyon lira tasarruf edileceğini, ayrıca akıcı trafik sayesinde yıllık karbon salınımının bin 361 ton azalarak çevresel sürdürülebilirlik ve iklim dostu ulaşım hedeflerine katkı sağlanacağını vurguladı.

Karaman Çevre Yolu'nun yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Çevre yolumuzun yapım çalışmalarına devam ettiğimiz 9,4 kilometre uzunluğundaki 2. kısmın da tamamlanmasıyla Karaman-Konya Devlet Yolu güzergahını çevre yolu ağına entegre etmiş olacağız. Böylece yolun daha etkin bir şekilde hizmet sunmasını sağlayarak Karaman'ı daha modern, daha akıcı, daha güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısına kavuşturacağız." diye konuştu.

Çevre Yolu'nun 2. etabının gelecek sene bitirilmesinin planlandığını aktaran Uraloğlu, projenin bu yıl bitmesi için de gayret edeceklerini kaydetti.

Uraloğlu, Karaman'da karayolu projelerinin yanı sıra demiryolu ulaşımını da güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İl sınırları içerisindeki 177 kilometrelik mevcut eski hattın tamamını modernize ettik. Karaman OSB iltisak hattını tamamladık. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı 8 Ocak 2022'de hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana Karaman ile Konya, Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 5 milyon 250 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunduk. Bu hattın devamı olan toplam 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla hattımızı da saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde inşa ediyoruz. Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, sadece bölgesel değil, uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak çok önemli bir projedir. Tamamlandığında hattımızın yük potansiyeli yaklaşık 34 milyon ton, yolcu potansiyeli ise yıllık 2,7 milyon olacak. Hat, Konya-Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresini 3 saat 40 dakikadan yaklaşık 1 saat 35 dakikaya düşürecek. Ayrıca Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri, hatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız. İnşallah projemizi önümüzdeki yılın son çeyreğinde tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz. Yine hattımızın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik konvansiyonel hatla, sonrasında da bu güzergah için ihalesini bu yılın ilk ayında yaptığımız Aksaray-Yenice arasındaki hızlı tren hattıyla başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye ve Gaziantep'teki üretim ve lojistik merkezlerine ulaştırmış olacağız."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün duasıyla Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.