Gündem

Kars-Göle kara yolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kars-Göle kara yolunda etkili olan kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Cüneyt Çelik  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Kars-Göle kara yolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, trafikte aksamalara yol açtı.

Yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise Kars'a geri dönmek zorunda kaldı.

