Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Ankara
Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışıyla araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı kent merkezinde Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.
Karla beyaza bürünen kentteki tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araç camları buz tuttu.
Bazı vatandaşlar arabalarını branda sararak soğuktan korumaya çalıştı. Küçük göletler dondu, kar ve tipiden dolayı arabalar ve evler karla kaplandı.
Beyaza bürünen sarıçam ormanları da güzel görüntü oluşturdu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece kaydedildiği kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Ardahan'da kar nedeniyle 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı 35 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş
Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimde bulunan 18 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Kentte 18 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, şunları kaydetti:
"Ekiplerimizin yoğun mesaisi devam ediyor. Gece saatlerinde kara saplanarak mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardık. Ambulansların hastalara ulaşabilmesi için sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz."
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Karayolları ve belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kent genelinde kapanan 62 yerleşim yeri yolundan 60'ı, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunda Karayolları ekiplerinin ana güzergahta çalışmaları sürerken, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrasında ise çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadığı bildirildi.
Sivas
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 166 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi sebebiyle 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü bölgelere öncelik veriliyor.
Öte yandan Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Düzce
Düzce'de Topuk Yaylası ve Bolu Dağı çevresinde yer alan dağ köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. 1280 rakımlı Topuk Yaylası güzergahındaki Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köyleri ile Bolu Dağı'nı çevreleyen Bakacak köyü karla kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı bölgedeki kış manzarası görüntülendi.
Bu arada, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, sosyal tesis ve yenilenen altyapısıyla doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Korugöl Tabiat Parkı ve çevresinde de kar etkili oldu.
Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede kar manzaraları ortaya çıktı.
Ağaçların çevrelediği doğal göl, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.