Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Sis nedeniyle Ankara ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan 2 uçuş iptal edildi.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor.

Kentte kar yağışıyla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkili olan sis nedeniyle bugün Ankara ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan 2 uçuş iptal edildi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından akşam saatlerinde sis etkili oldu. Kars- Erzurum yolunda görüş mesafesi 50 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Sürücülerden Kurtuluş Kaça, kar yağışından sonra sis oluştuğunu belirterek,"Görüş mesafesi 50 metreye düştü, şu anda ilk yağan kar çok tehlikelidir. Sürücülerimiz dikkat etsinler." dedi.

Trafik ekipleri sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte

Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor

Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet