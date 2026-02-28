Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,899.00
BTC/USDT
64,741.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu oluştu.

Hüseyin Demirci  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Merkezde yerli ve yabancı kayakseverler, kayak, snowboard ve kızağın keyfini çıkardı.

Kayak merkezinde hizmet veren otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, kar yağışının ardından hafta sonu tatili dolayısıyla pistlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Son kar yağışıyla pistlerdeki kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Sönmez, "Meteorolojik veriler, kar yağışının mart ayında da devam edeceğini gösteriyor. Bu da bize kış sezonunun nisan ayına sarkacağını müjdeliyor. Öte yandan önümüz bayram, bölge otelleri olarak çeşitli indirim ve kampanyalar yaptık. Her bütçeye uygun konaklama alternatiflerimiz mevcut. Bu güzelim kristal karların keyfini çıkarmak için kayakseverleri davet ediyoruz." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Erol Karabulut da bu sezon çok kar yağdığını dile getirerek, herkesi Sarıkamış'a davet etti.

İstanbul'dan gelen Duru Kerimoğlu da havanın pistin çok güzel olduğunu belirterek, ortamın tadını çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz
Lahey Büyükelçisi Yazgan: Hollanda ile Türkiye birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabilir
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten "28 Şubat" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı

Benzer haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Muş Ovası'nda "baharın habercisi" çiğdemler kar altında kaldı

Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi

Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor

Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet