Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis görüldü.
Bolu
Kara yolunda iki gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı da aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.