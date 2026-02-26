Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oluyor
Yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ankara
Malatya'da dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kara yolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.
Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, trafik ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde tedbir aldı.
Sivas
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 432 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.
Kayseri
Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Öte yandan, Erciyes Dağı genelinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.
Erzurum
Erzurum'da gece başlayan kar, sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Yağış nedeniyle yollar, ağaçlar, bitkiler ve araçların üzeri karla kaplandı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.
Tunceli
Tunceli'de gece etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.
Yağışın etkisiyle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçeleri yeniden beyaza büründü.
Belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Ardahan
Ardahan genelinde etkisini gösteren kar, yüksek bölgelerde tipiye dönüştü.
Tipi, yollarda buzlanmaya neden oldu.
Öte yandan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.
Bu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesi, gece başlayıp aralıklarla devam kar nedeniyle yeniden beyaza büründü.
Sarıçam ormanları, bitkiler, araçlar karla kaplandı, vatandaşlar evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karı temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Vatandaşlardan Emin Kandemir, "Gece hafiften bir kar yağışı vardı, sabah kalktık 20 santimetre kar yağmış. Kara kışla mücadeleye devam ediyoruz." dedi.
Erzincan
Erzincan'da da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, vatandaşlar da iş yerlerinin önünde ve arabaların üzerinde biriken karı temizledi.
Yüksek kesimlerde de etkisini sürdüren kar nedeniyle Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları zaman zaman trafiğe kapatıldı.
Yüksek kesimlerde de etkisini sürdüren kar nedeniyle Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları zaman zaman trafiğe kapatıldı.

İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.