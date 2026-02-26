Dolar
43.88
Euro
51.95
Altın
5,185.84
ETH/USDT
2,057.60
BTC/USDT
67,978.00
BIST 100
13,681.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Silivri Selimpaşa’da bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı diledi.

Can Efesoy  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sebebiyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı dilekleri sunuldu, yaralılara acil şifalar dilendi.

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında, hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği, kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Şubat ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oluyor
Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu davasında istinaf başvuruları reddedildi
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 1992'deki sivillere yönelik Hocalı Katliamı'nı lanetledi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarını kınadı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarını kınadı
Hindistan Başbakanı Modi, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortakları olduğunu söyledi

Hindistan Başbakanı Modi, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortakları olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet