MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Mimarisi ve ihtişamıyla öne çıkan caminin kubbe ve minareleri sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Salih Baran  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı Fotoğraf: Salih Baran - AA

Edirne

Görüş mesafesini olumsuz etkilemeyen sis, kentteki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluşturdu.

Sis bulutunun içerisinde kalan Selimiye Camisi havadan görüntülendi.

Mimarisi ve ihtişamıyla öne çıkan caminin kubbe ve minareleri, sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentteki sis, bir süre sonra dağıldı.

bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

