Edirne'de debisi yükselen Meriç Nehri arazilere yayıldı
Edirne'de nehir debilerinin yükselmesi sonucu Elçili köy yolunun bir kısmı su altında kaldı.
Edirne
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı devam ediyor.
Tunca Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 5 kat artarken Meriç Nehri'nin debisi de artış devam ediyor.
Son ölçümde Meriç Nehri'nin debisi saniyede 1159 metreküpe ulaştı.
Meriç Nehri, Elçili köyü civarında bazı noktalarda yatağından çıkarak çevredeki arazilere yayıldı.
Taşan nehir nedeniyle Elçili yolunun bir bölümü suyla kaplandı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.