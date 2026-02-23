Dolar
Gündem

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından olan kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ulaşımı etkiledi.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü güzergahı kullanan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyardı.

