Yaşam

Evdeki can dostları arama kurtarma görevine hazırlanıyor

Sahiplerinin gönüllü olduğu 19 köpek, İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Birlik Müdürlüğü çalışanları ve 6 ilçe belediyesinin eğitmenleri tarafından verilen arama kurtarma eğitiminin ardından afetlerde görev alacak.

Erol Değirmenci  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Evdeki can dostları arama kurtarma görevine hazırlanıyor Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

İstanbul Valiliği İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) kapsamında kentteki 28 arama kurtarma köpeğinin sayısını artırmak için başlatılan proje kapsamında İstanbul AFAD Birlik Müdürlüğünce Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Kartal, Beykoz ve Pendik ilçe belediyelerinin yardımıyla köpek sahibi ailelerle temasa geçildi.

Sahiplerinin gönüllü olarak katıldığı projede, 4-12 ay arasındaki köpeklerin yaşam koşulları incelendi ve sağlık kontrolleri yapıldı. Farkındalık eğitiminden geçirilen köpeklerden arama ve kurtarmaya uygun olan 19'u seçildi.

Köpekler, ilçe belediyelerinin sertifikalı eğiticileri ve AFAD ekipleri tarafından afet alanlarında görev almak üzere eğitilmeye başlandı. Eğitimlerin sonunda 19 köpek de afet ve kriz bölgelerinde görev yapacak.

AFAD'da eğitmen olarak çalışan Ceyhun Ersöz, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma köpeklerinden, diğer arama unsurlarıyla beraber doğrusal tepki verme ve zaman anlamında çok faydasını gördüklerini söyledi.

"İhtiyaç halinde köpekleri, kahramana dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Valiliğin projesi kapsamında evde kendi hallinde yaşayan köpeklere arama ve kurtarma alanında kullanılmaları için eğitim verdiklerini belirten Ersöz, "Acil durumlarda ve ihtiyaç halinde köpekleri, avlanma güdüsü ve hassas burunlarından faydalanarak birer kahramana dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin bütün kaynaklarını bir acil durum anında kullanabilmek adına, evimizdeki kahramanları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bütün köpekler kendi evlerinde yaşıyor ve yaşantılarını da buna göre sürdürüyorlardı." ifadelerini kullandı.

Geçmişte bir hastalığı bulunmayan ve diğerlerine göre daha cesur olan köpekleri tercih ettiklerini aktaran Ersöz, şöyle devam etti:

"Başta binin üzerinde insanla temasa geçtik. Daha sonra köpeklerin yaşam koşullarını sorguladık. Bir farkındalık eğitimi oluşturduk. Eleyerek 60 köpeğe kadar düştük. Daha sonra yaptığımız çalışmalarda sağlıklı ve arama köpeği olabilecek 19 köpeğimizi seçtik. İstanbul'da toplam 28 köpeğimiz var. Aslında daha oyuncu, av güdüsü yüksek köpekleri seçiyoruz. Geçmişinde sağlık problemi yaşamamış ve travması olmayan, daha cesur köpekleri alıyoruz. Daha sonra buradaki eğitimlerle arama köpeği haline getiriyoruz."

Ersöz, Türkiye'de 104 arama köpeği olduğunu, bunun dörtte birinin İstanbul'da bulunduğunu aktardı.

Köpeklerin yanında sahiplerine de eğitim verildiğini dile getiren Ersöz, 1 yıl süren eğitimde köpeklerin arama kurtarma köpeği olduğunu, sahiplerinin de köpek idarecisi olarak ifade edildiğini aktardı.

Labrador retriever cinsi 7 aylık "Dayı" isimli köpeğiyle eğitime katılan Doğancan Özsoy da "Bu çok gurur verici bir şey. Çevremizde bu kriterlere uyan ailelerin gönüllü olması da harika. Bugün hayattayız ancak yarın enkazın altında olabiliriz. Bu statüye uyan köpeklerimiz varken bu eğitimi almak harika oluyor." dedi.

"Herkesin köpeklerinin farkına varmasını isteriz"

Eğitimlere 2 yaşında labrador retriever cinsi köpeği "Co" ile katılan Ceren Saraç, eğitimlerin güzel ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

Böyle bir projede dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Saraç, "Şubat depreminden çok kötü etkilendik. Böyle bir şeyin içinde olmak mutluluk verici. Herkese ilham olmak istiyoruz. Herkesin köpeklerinin farkına varmasını, can yoldaşlarıyla beraber bu projede olmasını çok isteriz." diye konuştu.

