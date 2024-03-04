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İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Fatih Ulaş  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

İstanbul

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düşüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.30 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.​​​​​​​

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