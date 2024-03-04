Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Bursa'da deprem korkusuyla ikinci kattan atlayan kişi hayatını kaybetti.
Ankara/Çanakkale/İstanbul
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Canlı: Merkez üssü Çanakkale’nin Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/md6ZktP9QW— AA Canlı (@AACanli) March 4, 2024
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi https://t.co/8T87SDZlLu pic.twitter.com/N6hefTTmRU— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 4, 2024
Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.
Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
Bakan Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Çanakkale Yenice’de 4️⃣,9️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen…
İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmedi
İstanbul Valisi Davut Gül de depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
AFAD verilerine göre,#Çanakkale #Yenice merkezli— Davut GÜL (@gul_davut) March 4, 2024
4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.
Deprem, #İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.#İstanbul 🇹🇷
Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Bursa'da deprem korkusuyla ikinci kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan deprem nedeniyle Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan kişinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2024
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun."
Bakan Özhaseki'den Çanakkale'deki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale Yenice'de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun."
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Çanakkale Yenice’de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) March 4, 2024
İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim,…