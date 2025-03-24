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Kültür

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Arnavutluk'taki ikinci durağı başkent Tiran'da ziyaretçilerle buluştu.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da ziyarete açıldı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

İskenderbey Meydanı'na yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret etti.

Daha önce ülkenin kuzeyindeki İşkodra'da kapılarını ziyaretçilere açan mobil müze, başkent Tiran'ın ardından Elbasan şehrine de gidecek.

Mobil müze, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2021'de başlayan organizasyon kapsamında belirlenen rotada ziyaretçilerle buluşuyor.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor. Müzede, ayrıca dijital gösteriler de sunuluyor.

12-19 Mart tarihlerinde Kosova'nın çeşitli şehirlerini gezen mobil müze 28 Mart'ta kadar Arnavutluk'ta kalacak, ardından diğer Balkan ülkelerine de gidecek.

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