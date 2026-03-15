Savaş yıllarında er olarak görev yaptığı Çanakkale'ye 30 yıl sonra vali olmuş

Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay'ın, Çanakkale'nin valileri üzerine yaptığı çalışmada, Çanakkale Savaşları sırasında karargahta er olarak görev yapıp 30 yıl sonra Çanakkale Valisi olarak atanan "Burhanettin Tek'er"in hikayesine yer verildi.

Burak Akay  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay, AA muhabirine, Çanakkale'de görev yapan valiler üzerine bir kitap yazmak için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında araştırma yaptığını söyledi.

Atabay, 3 yıl süren araştırma kapsamında Çanakkale'nin 6'ncı valisi olan "Burhanettin Tek'er"in yaşamına ilişkin bilgilerle karşılaşıp çok şaşırdığını ifade etti.

Burhanettin Bey'in Çanakkale'de görev yapmasının tarihsel açıdan önemli bir örnek olduğunu belirten Atabay, Çanakkale Savaşları başlamadan önce seferberlik sırasında askere alınan Burhanettin Bey'in savaş yıllarında karargahta kurmay heyetiyle birlikte görev yapan bir er olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Cumhuriyet döneminde çeşitli illerde mülki idare görevlerinde bulunan Burhanettin Bey'in "Tek'er" soyadını Soyadı Kanunu'nun 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmesiyle aldığını dile getiren Atabay, Burhanettin Bey'in Çanakkale Savaşları'nın 30. yılına denk gelen 1945'te Çanakkale Valisi olarak görevlendirildiğini söyledi.

Burhanettin Bey'in Çanakkale'de 15 ay görev yaptığını anlatan Atabay, şöyle konuştu:

"Burhanettin Bey görevi süresince burada Çanakkale Savaşları ile ilgili bir tane 18 Mart töreni gerçekleştirdi. Bu tören o ana kadar yapılan en kapsamlı program oldu. Gerçekten o yıl Burhanettin Tek'er özel bir çaba sarf etmiş ve bu bağlamda İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda üniversite öğrencisi Çanakkale'ye gelmişti. O yıl 18 Mart töreni, 3 gün süreyle kutlandı. Ayrıca dönemin ünlü bilim insanlarından Ahmet Caferoğlu da burada Çanakkale Savaşları'nın Türk dünyası üzerine etkileri üzerine bir konuşma yapmıştı."

Tekirdağ ve Kocaeli'de de valilik yaptı

Mithat Atabay, törenlerin ardından katılımcıların Nara ve Hasan Mevsuf şehitliklerini ziyaret ettiğini belirterek, Nusret Mayın Gemisi'nde görev yapmış bir erin de törene katılarak savaş günlerine ilişkin anılarını paylaştığını aktardı.

Burhanettin Bey'in 1946 yılında Tekirdağ'a, ardından Kocaeli'ye vali olarak atandığını belirten Atabay, 1951 yılında Kocaeli'de düzenlenen 18 Mart törenlerinde Çanakkale'de yaşadığı bir anıyı anlattığını söyledi.

Söz konusu törene ilişkin Atabay, "O sırada törene katılan bir kişi kendisinin de aynı karargahta hizmet eri olarak bulunduğunu söyleyince ikisi duygusal anlar yaşadı." dedi.

Atabay, 1951'de emekliye ayrılan Burhanettin Bey'in daha sonra İstanbul'a yerleştiğini, 1956 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

