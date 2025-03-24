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Dünya

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.47'de kaydedildi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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