Grönlandlı yetkililer, ABD heyetinin adaya yapmayı planladığı ziyarete tepki gösterdi
Grönlandlı yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu ABD'li heyetin adaya yapmayı planladığı ziyarete tepki gösterdi.
Ankara
Usha Vance'in X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27-29 Mart tarihlerinde heyetiyle birlikte Grönland'a ziyarette bulunacağını duyurması Ada'da tepki uyandırdı.
Grönland ulusal gazetesi Sermitsiaq'ın haberine göre, Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD heyetinin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Usha Vance'in Grönland'a yapacağı ziyaretin "zararsız" olduğunun düşünülemeyeceğini belirtti.
ABD ile ikili ilişkilerin Başkan Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle değiştiğini ifade eden Egede, heyetin ülkeye yapacağı ziyaretleri "provokasyon" olarak nitelendirdi.
Egede, Waltz'ın yapacağı ziyaretin tek amacının "Grönland'a güç göstermek" olduğunu savundu.
Danimarka'dan Grönland'a takviye kuvvet
Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "ABD'nin ziyareti, kamuoyuna yapılan açıklamalardan bağımsız olarak değerlendirilemez." ifadesini kullandı.
Ayrıca Danimarka, Grönland'da güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçti.
Danimarka Ulusal Polisi sözcüsü Rene Gyldensten, Grönland'a takviye kuvvet gönderildiğini bildirdi.
Takviye polis kuvvetlerinin sayısı hakkında bilgi vermeyen Gyldensten, bu durumun resmi ziyaretler sırasında uygulanan rutin bir prosedür olduğunu aktardı.
AB, Danimarka'ya desteğini yineledi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper ise Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'li üst düzey heyetin Grönland'a yapacağı ziyaret ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı özerk bölge üzerindeki "ilhak" söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.
AB'nin Danimarka'ya "tam desteğini" teyit eden Hipper, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
"Bunlar bizim savunduğumuz evrensel ilkelerdir ve AB üye ülkelerinin toprak bütünlüğü sorgulandığında da bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullanan Hipper, AB'nin bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.
Bir gazetecinin, "Grönland'ın desteklenmesi söz konusu olduğunda AB'nin sessiz kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Hipper, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu konudaki tutumunun "son derece açık ve net" olduğunu dile getirdi.
Hipper, ABD'li yetkililerin Grönland'a yaptığı ziyaretler karşısında AB tarafından da üst düzey bir ziyaret olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "böyle bir planlamanın olmadığını" söyledi.
Trump'ın "Grönland'ı ele geçirme" planı
Trump, görevi devralmasından bu yana ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda Grönland'ı satın alma isteğini sık sık ifade ediyor.
ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 13 Mart'ta düzenledikleri basın toplantısında da Trump, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.