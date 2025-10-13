Dolar
41.80
Euro
48.47
Altın
4,083.93
ETH/USDT
4,154.90
BTC/USDT
114,915.00
BIST 100
10,654.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’da düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılacak liderler, Şarm el-Şeyh kentine geliyor
logo
Dünya

ABD'nin Texas eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde dün düşen bir uçağın yerdeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şilan Turp  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
ABD'nin Texas eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara

CBS News'un haberine göre, Texas'ın Fort Worth kentindeki İtfaiye Departmanından, Tarrant bölgesinde bulunan Hicks uçak pisti yakınlarındaki uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Fort Worth Alliance Havaalanından kalkan uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, uçağın yerdeki araçlara çarpmasıyla çıkan yangında en az 10 tırın hasar gördüğü belirtildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) yapılan açıklamada da düşen uçağın Beechcraft King Air C90 tipi olduğu bilgisi verilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde Hicks uçak pisti yakınlarında dün düşen uçağın bölgedeki tır ve römorklara çarpması sonucu çıkan yangın 35 dakikada kontrol altına alınmış, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden yoğun duman yükseldiği görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 1216 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında yapılan evlerine yerleşti
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
AFAD yayınladığı videolarla "doğru bilinen yanlış" konulara dikkati çekiyor
Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Yurtta birçok ilde kar etkili oldu

Benzer haberler

ABD'nin Texas eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs tecrübesinden Gazze'ye: Kurumsal ağırlıklı garantörlük

Küresel piyasalar, artan ticari gerginliklerle negatif seyrediyor

Çin, ABD'nin tarife tehdidine karşı nadir toprak elementleri kontrolünü savundu

Çin, ABD'nin tarife tehdidine karşı nadir toprak elementleri kontrolünü savundu
İran: Avrupa ile nükleer müzakere düşünmüyoruz, ABD ile adil ve dengeli diyaloğa hazırız

İran: Avrupa ile nükleer müzakere düşünmüyoruz, ABD ile adil ve dengeli diyaloğa hazırız
TRÇ ittifakından Hilal ittifakına: Türkiye'nin yeni bir güvenlik ittifakı arayışı

TRÇ ittifakından Hilal ittifakına: Türkiye'nin yeni bir güvenlik ittifakı arayışı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet