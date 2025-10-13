ABD'nin Texas eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Texas eyaletinde dün düşen bir uçağın yerdeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ankara
CBS News'un haberine göre, Texas'ın Fort Worth kentindeki İtfaiye Departmanından, Tarrant bölgesinde bulunan Hicks uçak pisti yakınlarındaki uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Fort Worth Alliance Havaalanından kalkan uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, uçağın yerdeki araçlara çarpmasıyla çıkan yangında en az 10 tırın hasar gördüğü belirtildi.
ABD’nin Texas eyaletinde uçağın düşme anı görüntülendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 13, 2025
▪️ Fort Worth kentinde kalkıştan kısa süre sonra yere çakılan uçak, tırlara çarparak alev aldı
▪️ Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, en az 10 tır hasar gördühttps://t.co/ow02kzcCEO pic.twitter.com/h7I0ui4EDB
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) yapılan açıklamada da düşen uçağın Beechcraft King Air C90 tipi olduğu bilgisi verilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde Hicks uçak pisti yakınlarında dün düşen uçağın bölgedeki tır ve römorklara çarpması sonucu çıkan yangın 35 dakikada kontrol altına alınmış, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden yoğun duman yükseldiği görülmüştü.