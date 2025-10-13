Dolar
Gündem

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 15'inci toplantısında gençleri ve kadınları dinleyecek.

İsa Toprak  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komisyon, çarşamba günü saat 14.00'de, Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Birinci oturumunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek Komisyona, ikinci oturumda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.

