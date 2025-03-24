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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği acımasız saldırının yeni bir savaş suçu olduğunu belirterek, saldırıya ilişkin "bağımsız uluslararası soruşturma" başlatılması çağrısında bulundu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Safiye Karabacak, Ömer Erdem  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yaptığı yazılı açıklamada, "(Nasır Hastanesi'ne düzenlenen) Bu saldırı, İsrail'in sivillere ve sağlık tesislerine yönelik tekrar eden ihlallerine eklenen yeni bir savaş suçudur. Bu saldırılar, hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almayı yasaklayan uluslararası insancıl hukuku ve uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Berş, "bu iğrenç suçun, sadece İsrail'in masumların hayatı karşısındaki kayıtsızlığını göstermekle kalmadığını, aynı zamanda hasta ve yaralıların en üst düzeyde bakıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde hayat kurtaran tıbbi hizmetlerin sağlanmasını da engellediğini" vurguladı.

Uluslararası toplumu ve insan hakları kuruluşlarını "bu ciddi ihlalleri durdurmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için acil şekilde harekete geçmeye" çağıran Berş, bu saldırının detaylarını ortaya çıkarmak ve suçluların cezalandırılmasını sağlamak amacıyla bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması talebinde bulundu.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü bombalamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırıda Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un da yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef aldı.

İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hizmet dışı kaldı.

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