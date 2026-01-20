Dolar
logo
Gündem

Türkiye-Yunanistan arasındaki Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turu Atina'da yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler arasında Atina'da düzenlendi.

Gökhan Çeliker, Derya Gülnaz Özcan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Türkiye-Yunanistan arasındaki Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turu Atina'da yapıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turunun Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistanlı mevkidaşı Aleksandra Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler arasında Atina'da düzenlendiği bildirildi.

Toplantı kapsamında, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerine dair istişarelerde bulunulurken, Haziran 2025’te Ankara'da gerçekleştirilen bir önceki Siyasi Diyalog toplantısından bu yana yaşanan gelişmeler gözden geçirildi.

İlerleyen dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan altıncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ilişkin hazırlıkların ele alındığı toplantıda, ikili boyutta ve uluslararası alanda işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak taahhüt taraflarca teyit edildi.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

İkili mekanizmalar

Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gelişmelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla 1999'da başlayan süreç çerçevesinde, YDİK, Siyasi Diyalog, İstişari Temaslar, Pozitif Gündem-Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) dahil olmak çeşitli mekanizmalar geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde aldığı inisiyatif sonucunda 2010'da Türkiye-Yunanistan arasında YDİK mekanizması oluşturuldu.

YDİK'in ilk toplantısı 2010'da Atina'da, ikincisi 2013'te İstanbul’da, üçüncüsü 2014'te Atina'da ve dördüncü toplantısı 2016'da İzmir'de gerçekleştirildi.

Son olarak beşinci YDİK toplantısı, Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023’te Atina’da gerçekleştirildi. Altıncı YDİK toplantısının ilerleyen dönemde Türkiye’de düzenlenmesi öngörülüyor.

İletişim Başkanı Duran: 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' mottosu çerçevesinde çalışıyoruz
İletişim Başkanı Duran "Kara Ocak" şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü
