Dolar
43.98
Euro
50.99
Altın
5,114.22
ETH/USDT
1,994.10
BTC/USDT
68,444.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya

Yunanistan, GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini duyurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin, GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini belirtti.

Mehmet Kemal Firik  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Yunanistan, GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini duyurdu

Lefkoşa

Rum basınında yer alan haberlere göre, bugün sabah Lefkoşa'ya gelen Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Rum Başkanlık Sarayı'nda yapılan görüşmede, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ve GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas da hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın geçirdiği bu zor dönemde Yunanistan'ın, taleplerine hemen karşılık vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Fransa, Almanya ve İtalya ile de görüştüklerini aktaran Hristodulidis, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'a anında destek vererek diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere de örnek olduğunu ve izlemeleri gereken yolu gösterdiğini savundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Hristodulidis'in kabulünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yunan hükümetinin ve halkının desteğini ifade etti.

GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceklerini ve buna hazır olduklarını aktaran Dendias, savunma konularındaki yardımların ayrıntılarını Rum Savunma Bakanı Palmas ile masaya yatıracaklarını belirtti.

Dendias, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Palmas ile görüştü.

Yunanistan, GKRY'ye savaş uçağı ve fırkateyn gönderdi

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üslere İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpması ve dün üslere yönelen İHA'ların savaş uçakları ile vurulmasının ardından GKRY'deki güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak, Baf Havalimanı geçici olarak boşaltılmıştı.

Yaşanan olayların ardından GKRY'nin talebi üzerine Yunanistan, 2 F16 savaş uçağı ile 2 fırkateyni Güney Kıbrıs'a göndereceğini açıklamıştı.

Rum basınına göre, Yunanistan'dan gelen 2 F16 savaş uçağı dün GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'ne ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

Yunanistan, GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini duyurdu

AB: Her zaman diplomatik bir çözümü destekliyoruz ancak İran'ın davranışlarını değiştirmesi gerekiyor

Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor

Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
GKRY lideri Hristodulidis: Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliği

GKRY lideri Hristodulidis: Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliği
İngiltere, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs Rum kesimine doğru iki füze fırlattığını bildirdi

İngiltere, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs Rum kesimine doğru iki füze fırlattığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet