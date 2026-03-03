Dolar
43.98
Euro
50.99
Altın
5,114.22
ETH/USDT
1,994.10
BTC/USDT
68,444.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya

GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) mevcut sığınak sayısının 2 bin 500 olduğu ve ancak nüfusun yüzde 40-45'inin ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

Lefkoşa

Rum basını, Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üssüne İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesinin ardından ülkedeki sığınak sayısının nüfusun büyük çoğunluğu için yetersiz olması ve kriz dönemlerinde kullanılan erken uyarı sisteminde eksiklerinin bulunmasını tartışmaya açtı.

Tartışmaların ardından basına açıklamada bulunan Rum Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Maria Papa, halihazırda 2 bin 500 sığınağın ülke nüfusunun yüzde 40-45'ine hizmet verecek düzeyde olduğunu belirterek, hem sığınak sayısını artırmak hem de erken uyarı sistemi yerleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

GKRY İçişleri Bakanlığı, olağanüstü durumlar için kullanılan ve henüz çalışmayan erken uyarı sisteminin ise Haziran 2026'da aktif olacağını açıkladı.

Yaklaşık 1 milyon nüfusu barındıran GKRY'de 2024'te 1200 kadar sığınak bulunuyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

GKRY'nin bulunan İngiltere'ye bağlı egemen Akrotiri Üssü'ne (Ağrotur) dün İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesi sonucu Limasol'a bağlı üs yakınındaki köy ve kasabalarda yaşanan panik sonrası bölgedeki sivil halk, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun kamplarına tahliye edilmişti.

Olaydan sonra sevk edilen sivil savunma ekiplerinin bölgedeki bekleyişlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

Yunanistan, GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini duyurdu

İngiltere, Kıbrıs'a savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor

AB: Her zaman diplomatik bir çözümü destekliyoruz ancak İran'ın davranışlarını değiştirmesi gerekiyor

AB: Her zaman diplomatik bir çözümü destekliyoruz ancak İran'ın davranışlarını değiştirmesi gerekiyor
GKRY lideri Hristodulidis: Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliği

GKRY lideri Hristodulidis: Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliği
KKTC Başbakanı Üstel'den İngiltere'ye savaş uyarısı

KKTC Başbakanı Üstel'den İngiltere'ye savaş uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet