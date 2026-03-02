Dolar
GKRY lideri Hristodulidis: Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliği

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Hristodulidis, İngiliz üssü Akrotiri'ye insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliğidir." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Lefkoşa

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın Limasol yakınlarındaki İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) İHA düşmesinin ardından Rum Ulusal Konseyini toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından videolu mesaj paylaşan Hristodulidis, Akrotiri Üssü'ne İHA saldırısı yapıldığını doğrulayarak, dün gece yarısı üsse "Shahed" türü İran yapımı İHA düştüğünü ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hristodulidis, olayın ardından tüm kurumların teyakkuz ve operasyonel hazırlık içinde bulunduğunu belirterek, önceliklerinin güvenlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliğidir. Gereken her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kıbrıs (GKRY) herhangi bir askeri operasyona katılmamaktadır ve böyle bir operasyonun parçası olma niyetinde asla değildir. Bugüne kadar kriz bölgeleri için üslendiğimiz insani role bağlı kalmaya devam edeceğiz. Sorunun değil çözümün parçası olma anlayışımızı sürdüreceğiz."

