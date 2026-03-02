Dolar
Dünya

Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor

Yunanistan'ın ülke savunmasını artırmak amacıyla diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 ülkeyle Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlandığı belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor

Atina

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Kathimerini gazetesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planları çerçevesinde, Yunanistan'ın da dahil olduğu 8 AB üyesi ülkenin Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına gireceğine ilişkin haberine yönelik şöyle konuştu:

"Söz konusu haberin gerçeklik payı vardır. Şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ancak bu çok önemli konuda ortak Avrupa politikası için çizilen yön tam anlamıyla budur."

Marinakis, konuya ilişkin daha fazla ayrıntının ise gelecek haftalarda açıklanacağını ifade etti.

Gazetenin haberine göre, İngiltere'nin de destek olacağı Fransız girişimi, Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirme çabaları çerçevesinde Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını sağlamayı hedefliyor.

Planın genel çerçevesini Macron'un yarın açıklamasının beklendiği aktarılan haberde, söz konusu işbirliğinin ilgili ülkelerle Fransa arasında yapılacak ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlanacağı ifade edildi.

Haberde, Yunanistan'ın Fransa'nın nükleer şemsiyesi altına girmesinin, iki ülke arasında halihazırda var olan savunma anlaşmasının devamı niteliğinde olacağı belirtilerek, Macron'un nisanda Atina'ya yapacağı ziyarette ikili savunma anlaşmasının da yenileneceği öne sürüldü.

İddiaya göre, söz konusu girişim çerçevesinde barış zamanında ortak işbirliği ve bilgi alışverişi yapılacak, savaş tehdidi olduğunda ise ortak nükleer savunma sağlanacak.

