Ekonomi

Bakan Bayraktar, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti

Bakan Bayraktar, "Özellikle Kuzey Amerika'da yaşanan gelişmeler ve diğer yerlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla artık dünyada farklı işbirliklerine, farklı ittifaklara daha yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Başak Erkalan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Bakan Bayraktar, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti Fotoğraf: Mert Alper Dervış/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'nın Toronto kentinde aralarında Kanada Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Yunus Emre Vakfı ve Maarif Vakfı temsilcilerinin de bulunduğu Türk sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada dünyada devam eden büyük bir ticaret savaşı olduğunu aktaran Bayraktar, "Onun için Türkiye ile Kanada ilişkileri şu anda biraz daha anlam ifade ediyor. Artık Kanada da yeni ortaklıklara bakmak durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye ile Kanada ilişkisinde yeni bir sayfa açılan döneme girildiğini belirterek, "Dünyadaki jeopolitik gelişmeler, özellikle Kuzey Amerika'da yaşanan gelişmeler ve diğer yerlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla artık dünyada farklı iş birliklerine, farklı ittifaklara daha yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi enerji alanında bağımsız kılmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Bayraktar, "Kanada'yla yapacağımız işbirlikleri önem arz ediyor. Burası, yeraltı kaynaklarını en çok değerlendiren ülkelerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye için İran'ın önemli bir komşu ve önemli bir enerji tedarikçisi olduğunun altını çizerek, "Sürecin ne tarafa evrileceğini tahmin etmek güç. Ümidimiz ve temennimiz odur ki bu süreç, kısa bir süre içerisinde bir dengeye oturur ve durur. Bizi artık hiçbir şeyin şaşırtmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreçte Türkiye olarak çok daha güçlü olmamız gerekiyor, her açıdan güçlü olmamız gerekiyor. Ekonomik olarak, savunma açısından, askeri açıdan ve siyaseten güçlü olmalıyız. Bunun da özünde temel birkaç şey var; bunlardan bir tanesi elbette ki birlik-beraberlik içerisinde olmak. Yani, ortak değerler etrafında buluşabilmek." ifadelerini kullandı.

Toronto temasları çerçevesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen iftar programına, ardından da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile THY tarafından düzenlenen Kanada-Türkiye İş Resepsiyonu'na iştirak eden Bayraktar, buralardaki konuşmalarında Türkiye ile Kanada işbirliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye-Kanada ilişkilerine azami önem veriyor ve bu ilişkileri bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Enerji, madencilik ve savunma sanayisi alanlarında birlikte yapabileceğimiz pek çok şey bulunuyor. Nükleer enerjiyi enerji sepetimize dâhil etmek istiyoruz. Nükleer enerji, buradaki ziyaretimizin en temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Ayrıca, Kanada bir madencilik ülkesi. Şu anda pek çok Kanadalı şirket Türkiye'ye yatırım yapıyor. Yerli Türk şirketleri ile Kanadalı şirketler arasında daha fazla işbirliği görmek istiyoruz."

Bakan Bayraktar, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti

