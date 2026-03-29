Spor, Futbol

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'dan durumuyla ilgili açıklama

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynadıkları Türkiye maçının üzerinden günler geçmesine rağmen sakinleşemediğini belirtti.

Emre Aşıkçı  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
İstanbul

Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuştu.

Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım."

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurguladı.

Gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu aktaran Lucescu "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesinde arama yapıldı
Adana'da bir binanın damında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'da İsrail ve ABD'ye yönelik protesto yürüyüşü yapıldı
COP31 kapsamında "Çevre ve İklim Medya Turları" düzenlendi
Bakan Kurum'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'dan durumuyla ilgili açıklama

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'dan durumuyla ilgili açıklama

DMM "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarını yalanladı

Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım

AAKKM koordinasyonunda 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi

AAKKM koordinasyonunda 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Milli takım kampında fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı

Milli takım kampında fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı
