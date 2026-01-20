Dolar
43.28
Euro
50.84
Altın
4,737.99
ETH/USDT
3,034.10
BTC/USDT
90,450.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Dünya

İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliğini (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı.

Salih Okuroğlu  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı

Viyana

Saar, resmi ziyarette bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da mevkidaşı Petr Macinka ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Saar, Çekya'nın özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in en yakın müttefiklerinden biri olduğunu söyledi.

İran rejiminin, Avrupa için de ciddi bir tehdit olacağını iddia eden Saar, "Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorum, bu anın gereğini yerine getirin. İran halkının çağrısına cevap verin. Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' olarak tanımlayın." ifadelerini kullandı.

Saar, Çekya ile güvenlik ve sağlık alanındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini de vurgulayarak, mevkidaşı Macinka'yı ülkesine davet ettiğini belirtti.

Çek Bakan Macinka da İsrail ile uzun süredir devam eden yakın ilişkilerin yeni hükümetle de devam edeceğini vurguladı.

Macinka, göreve başladıktan sonra telefonla görüştüğü ilk dışişleri bakanının Saar olduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı

İsrail, AB'yi İran Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" olarak tanımaya çağırdı

Katar: Gazze’deki ateşkesin başarısı için kararlıyız, İsrail’in tutumu rolümüzü etkilemeyecek

Ürdün: İsrail'in Kudüs'te UNRWA tesislerini yıkması, Filistinlilerin geri dönüş hakkını hedef alıyor

UNRWA: İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı

UNRWA: İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı
Yunanistan'da, "seçimlerde iktidar partisine İsrail'den destek" iddialarıyla ilgili soru önergesi

Yunanistan'da, "seçimlerde iktidar partisine İsrail'den destek" iddialarıyla ilgili soru önergesi
Trump'ın ilk yılına "öngörülemez" dış politika ve "popülist milliyetçilik" damga vurdu

Trump'ın ilk yılına "öngörülemez" dış politika ve "popülist milliyetçilik" damga vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet