Dünya

UAEA Başkanı Grossi'den İran'ın nükleer programına ilişkin açıklama

Grossi, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte, silah sınıfına yakın zenginleştirilmiş uranyum stokları ve Ajans müfettişlerine tam erişim izni vermeyi reddetmesinin endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Salih Okuroğlu  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte, silah sınıfına yakın zenginleştirilmiş uranyum stokları ve Ajans müfettişlerine tam erişim izni vermeyi reddetmesinin ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti.

UAEA Başkanı Grossi, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'ın nükleer programına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Grossi, "İran'ın nükleer programı hakkındaki raporlarımda çok net ve tutarlı oldum. İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte, silah sınıfına yakın zenginleştirilmiş uranyumdan oluşan büyük stokları ve müfettişlerimize tam erişim izni vermeyi reddetmesi ciddi endişe kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı, bu nedenle önceki raporlarında ajansın güvenlik önlemlerine dair sorunlarını çözmesine yardım etmediği sürece UAEA'nın, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence veremeyeceğini belirtmiş olduğunu kaydetti.

Grossi, 2 Mart'ta, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, saldırılarda nükleer tesislerin hasar gördüğüne dair bir göstergenin olmadığını söylemişti.

Toplantıda bulunan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi ise toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Grossi'nin aksine Natanz'daki nükleer tesisin vurulduğunu belirtmişti.

Grossi, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında ise "İran'ın nükleer tesislerinin vurulduğuna dair hiçbir gösterge olmadığı konusunda söylediğimiz şeyin arkasındayız. Bir şeyler olabilir ama haziranda (2025) İran'ın nükleer tesislerine yapılan askeri saldırılarla karşılaştırılabilecek bir şey görmedik." diye konuşmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, 2 Mart akşamında yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

UAEA, bugün ise İran'daki Natanz nükleer tesisinde bazı hasarlar tespit ettiğini doğrulamış ve bu olaydan radyolojik bir sonuç beklenmediğini belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

