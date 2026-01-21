Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
TBMM
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Genel Kurul'a tezkereyle ilgili bilgilendirme yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Akar, Türk bayrağına yapılan saldırıya yönelik, "Bayrağımıza uzatılan eller ya kırılmıştır ya da kırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
"Terörsüz Türkiye"nin Türkiye'de, terörsüz bölgenin de Suriye'de gerçekleşeceğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:
"Yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve ihyası için yapılması gereken ne varsa elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz ve inşallah başaracağız. Bu konuda yabancıların da ilgili olduğunu görüyoruz. Komisyonda yaptığımız görev sırasında Fransa'daki bazı milletvekilleri ve senatörlerin 'Terörsüz Türkiye gerçekleşecek mi?' sorusuna cevabımız; 'Evet, gerçekleşecek; siz karışmazsanız, siz desteklemezseniz Terörsüz Türkiye gerçekleşecek.' diye ifade ettik. Terörün bize verdiği çok büyük zararlar var. Bazı zorunlu harcamaların hesabı yapıldığında kabaca 2 trilyon dolardan bahsediliyor. Dolayısıyla bu 2 trilyon dolarla neler yapılmazdı?"
Türkiye'nin Somali'deki varlığının sömürgeci güçlere karşı tarihi bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Akar, şunları dile getirdi:
"Türkiye'nin Somali'de olması, bazılarının Türkiye'ye yönelik kuşatma planlarını da bozmaktadır. Somali'de içinde savaş gemilerimizin de olduğu askeri varlığımız, tıpkı Libya'da ve Azerbaycan'da olduğu gibi dost ve kardeş bir ülkenin haklı davasının desteklenmesidir. Mavi vatan doktrinimiz bu anlayışla şekillenmektedir. Mavi vatan, birilerinin söylediği gibi masal değil, destandır, destan olmaya devam edecektir." dedi.
Hulusi Akar, "Bu tezkereye vereceğiniz olumlu oyların devletimizin bekası ve bölgesel istikrarı açısından hayati öneme haiz olduğunu dikkat ve takdirlerinize sunuyorum." şeklinde konuştu.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.