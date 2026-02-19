Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda Türk ve İspanyol unsurlarınca tam kapsamlı amfibi gösterisi yapıldı
Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tam kapsamlı amfibi gösterisi yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Putlos Askeri Eğitim Alanı'nda Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın deniz safhasının başarıyla icra edildiği belirtildi.
Bu kapsamda Türk ve İspanyol unsurların katılımıyla tam kapsamlı bir amfibi gösterisinin gerçekleştirildiği ifade edildi.
📍Putlos Askerî Eğitim Alanı, Almanya 🇩🇪— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2026
🗓️18 Şubat 2026
🎯 Steadfast Dart 2026 Tatbikatının deniz safhası başarıyla icra edildi. 🇹🇷Türk ve 🇪🇸İspanyol unsurların katılımıyla tam kapsamlı bir amfibi gösterisi gerçekleştirildi.
Güvenlik, denizden karaya güç birliğiyle sağlanır!… pic.twitter.com/x8QgkEGuwV
Paylaşımda, gösteriye ilişkin görüntüler de yer aldı.