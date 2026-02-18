Dolar
Gündem

Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda TSK ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı

Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı.

Yusuf Soykan Bal  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda TSK ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 milimetrelik havan atışı icra edildi. Müşterek eğitimlerle ateş desteği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

