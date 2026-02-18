Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda TSK ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı
Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 milimetrelik havan atışı icra edildi. Müşterek eğitimlerle ateş desteği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
