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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Sarica  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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