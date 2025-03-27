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Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Ali Kemal Zerenli  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Hatay

Moderenevler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Musa G. ve Muhammet G. dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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