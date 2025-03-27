Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Hatay
Moderenevler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı https://t.co/uzKUWdTSbK pic.twitter.com/y5YxMXxCbq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 27, 2025
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan Musa G. ve Muhammet G. dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.