Dünya

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

