Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.