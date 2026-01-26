Dolar
logo
Gündem

Üsküdar’da motoru yanan metrobüste hasar oluştu

Üsküdar’da, yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada motoru yanan metrobüste hasar meydana geldi.

Ali Cevahir Aktürk  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Üsküdar’da motoru yanan metrobüste hasar oluştu

İstanbul

Kadıköy istikametinde seyreden metrobüs, Altunizade Durağı'nda yanaştı.

Yolcular araçtan indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüsün motorundan duman çıktı.

Dumanı fark eden metrobüsün şoförü aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti.

Motordan alevlerin çıktığını gören şoför, kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Hasarlı metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
Üsküdar’da motoru yanan metrobüste hasar oluştu
