Gündem

Üsküdar'da kamyonun açılan damper kapağı bir kadın ile araçlara çarptı

Üsküdar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun açılan damper kapağının önce kaldırımda yürüyen kadına ardından park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hamdi Dindirek, Cüneyt Sevindik  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Üsküdar'da kamyonun açılan damper kapağı bir kadın ile araçlara çarptı

İstanbul

Ünalan Caddesi'nde seyreden belediyeye ait hafriyat kamyonunun damper kapağı, caddeden dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle açıldı.

Açılan kapağın çarptığı yolda yürüyen bir kadın yere düşerek yaralandı. Kapak, park halindeki araçlara da çarptı.

Çok sayıda araçta hasar meydana gelirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

