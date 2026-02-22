Dolar
Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin kadın yayaya çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Halil İbrahim Sincar  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi

Mardin

Alınan bilgiye göre, 19 Şubat'ta sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi otomobil, kontrolden çıkarak S.S'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fırlayan kadın, önce yol kenarında park halindeki aracın üstüne, ardından yere düştü.

Araç da park halinde bulunan başka bir aracın üzerine çıkarak, yan durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın kadına çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi
